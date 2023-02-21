Гошно Дарья Романова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1769
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1769
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1791
Отец ребёнка: Гошно Александр Степанов
Рождение ребёнка
1792
Дочь: Агафья Александрова
Отец ребёнка: Гошно Александр Степанов
Рождение ребёнка
1793
Сын: Гошно Прокофий Александров
Отец ребёнка: Гошно Александр Степанов
Рождение ребёнка
15.12.1797
Сын: Гошно Евстратий Александров
Отец ребёнка: Гошно Александр Степанов
Рождение ребёнка
1800
Отец ребёнка: Гошно Александр Степанов
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Карпиловка, Рудобельская волость, Бобруйский уезд
Смерть
Неизвестно