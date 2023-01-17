Гошно Александр Степанов
Место рожденияНе указано
Дата рождения1773
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1773
Отец: Гошно Степан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1791
Мать ребёнка: Гошно Дарья Романова
Рождение ребёнка
1792
Дочь: Агафья Александрова
Мать ребёнка: Гошно Дарья Романова
Рождение ребёнка
1793
Сын: Гошно Прокофий Александров
Мать ребёнка: Гошно Дарья Романова
Рождение ребёнка
15.12.1797
Сын: Гошно Евстратий Александров
Мать ребёнка: Гошно Дарья Романова
Рождение ребёнка
1800
Мать ребёнка: Гошно Дарья Романова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Гошно Дарья Романова
Место жительства
Неизвестно
Карпиловка, Рудобельская волость, Бобруйский уезд
Смерть
Неизвестно