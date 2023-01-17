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Гошно Александр Степанов

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1773

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1773

Отец: Гошно Степан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1791

Сын: Гошно Евсей Александров

Мать ребёнка: Гошно Дарья Романова

Рождение ребёнка
1792

Дочь: Агафья Александрова

Мать ребёнка: Гошно Дарья Романова

Рождение ребёнка
1793

Сын: Гошно Прокофий Александров

Мать ребёнка: Гошно Дарья Романова

Рождение ребёнка
15.12.1797

Сын: Гошно Евстратий Александров

Мать ребёнка: Гошно Дарья Романова

Рождение ребёнка
1800

Сын: Гошно Ефим Александров

Мать ребёнка: Гошно Дарья Романова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Гошно Дарья Романова

Место жительства
Неизвестно
Карпиловка, Рудобельская волость, Бобруйский уезд
Смерть
Неизвестно
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