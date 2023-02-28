Селезнев (Селезнева) Гликерия Тимофеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Селезнев (Селезнева) Гликерия Тимофеевна

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Место рождения

Бердянск

Дата рождения

До 1854

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1854

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1878

Сын: Селезнев Алексей Корнелиевич

Отец ребёнка: Селезнев Корнелий Емельянович

Рождение ребёнка
1880

Дочь: Беляева Александра Корнельевна

Отец ребёнка: Селезнев Корнелий Емельянович

Рождение ребёнка
14.09.1883

Дочь: Чинцова Вера Корнельевна

Отец ребёнка: Селезнев Корнелий Емельянович

Рождение ребёнка
12.02.1886

Дочь: Евдокия Корнельевна

Отец ребёнка: Селезнев Корнелий Емельянович

Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно
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