Селезнев Корнелий Емельянович 13.09.1854 — найти родственников по фамилии на Familio

Селезнев Корнелий Емельянович

Автор
ЕТ
Тимофеева Е.

мужской, родился 13.09.1854, Бердянск

умер 24.07.1886, Бердянск

Отец
Селезнев Емельян Ильич05.08.1832 г.р.
Мать
Селезнева (Коренникова) Мелания Семеновна1835 г.р.
Дети
Селезнев Алексей Корнелиевич1878 г.р.
Беляева (Селезнева) Александра Корнельевна1880 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.09.1854

Отец: Селезнев Емельян Ильич

Мать: Селезнева (Коренникова) Мелания Семеновна

Место жительства
Неизвестно

Рождение ребёнка
1878

Сын: Селезнев Алексей Корнелиевич

Мать ребёнка: Селезнев (Селезнева) Гликерия Тимофеевна

Рождение ребёнка
1880

Дочь: Беляева (Селезнева) Александра Корнельевна

Мать ребёнка: Селезнев (Селезнева) Гликерия Тимофеевна

Рождение ребёнка
14.09.1883

Дочь: Чинцова (Селезнев Селезнева) Вера Корнельевна

Мать ребёнка: Селезнев (Селезнева) Гликерия Тимофеевна

Рождение ребёнка
12.02.1886

Дочь: (Селезнева) Евдокия Корнельевна

Мать ребёнка: Селезнев (Селезнева) Гликерия Тимофеевна

Смерть
24.07.1886

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