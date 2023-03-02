Селезнев Корнелий Емельянович
мужской, родился 13.09.1854, Бердянск
умер 24.07.1886, Бердянск
ОтецСелезнев Емельян Ильич05.08.1832 г.р.
МатьСелезнева (Коренникова) Мелания Семеновна1835 г.р.
Дети
Селезнев Алексей Корнелиевич1878 г.р.Показать еще 2
- СобытияСобытия
- РодственникиРодственники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.09.1854
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
1878
Сын: Селезнев Алексей Корнелиевич
Мать ребёнка: Селезнев (Селезнева) Гликерия Тимофеевна
Рождение ребёнка
1880
Дочь: Беляева (Селезнева) Александра Корнельевна
Мать ребёнка: Селезнев (Селезнева) Гликерия Тимофеевна
Рождение ребёнка
14.09.1883
Дочь: Чинцова (Селезнев Селезнева) Вера Корнельевна
Мать ребёнка: Селезнев (Селезнева) Гликерия Тимофеевна
Рождение ребёнка
12.02.1886
Дочь: (Селезнева) Евдокия Корнельевна
Мать ребёнка: Селезнев (Селезнева) Гликерия Тимофеевна
Смерть
24.07.1886