Голенищева-Кутузова (Тишина) П. Г.
женский, родилась 1802
умерла 1840
Супруги
Голенищев-Кутузов Иван Павлович1796 г.р.
Дети
Голенищев-Кутузов Павел Иванович1824 г.р.
- СобытияСобытия
- РодственникиРодственники
- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1802
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Около 1823
Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
1824
Сын: Голенищев-Кутузов Павел Иванович
Отец ребёнка: Голенищев-Кутузов Иван Павлович
Москва, город федерального значения Москва
Смерть
1840