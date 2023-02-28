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(Антипова) Саламанида

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Место рождения

Крюково, Брылинская волость, Кашинский уезд

Дата рождения

1791

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1791

Отец: Антип

Мать: Дарья

Крюково, Брылинская волость, Кашинский уезд
Смерть
Неизвестно
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