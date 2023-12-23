Веселов Александр Павлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Веселов Александр Павлович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

24.11.1891

Дата смерти

26.11.1965

Пол

Мужской

Отец

Мать

Жена

1898 г.р.

Дети

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Добавил:

ЕВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.11.1891

Отец: Веселов Павел Филиппович

Мать: Веселова Мария

Рождение ребёнка
06.12.1923

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Веселова Мария Агапиевна

Рождение ребёнка
1926

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Веселова Мария Агапиевна

Рождение ребёнка
1929

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Веселова Мария Агапиевна

Рождение ребёнка
17.08.1930

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Веселова Мария Агапиевна

Рождение ребёнка
13.10.1933

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Веселова Мария Агапиевна

Рождение ребёнка
07.12.1937

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Веселова Мария Агапиевна

Рождение ребёнка
15.08.1940

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Веселова Мария Агапиевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Веселова Мария Агапиевна

Смерть
26.11.1965
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