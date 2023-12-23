Веселов Александр Павлович
Место рожденияНе указано
Дата рождения24.11.1891
Дата смерти26.11.1965
ПолМужской
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.11.1891
Отец: Веселов Павел Филиппович
Мать: Веселова Мария
Рождение ребёнка
06.12.1923
Рождение ребёнка
1926
Рождение ребёнка
1929
Рождение ребёнка
17.08.1930
Рождение ребёнка
13.10.1933
Рождение ребёнка
07.12.1937
Рождение ребёнка
15.08.1940
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Веселова Мария Агапиевна
Смерть
26.11.1965