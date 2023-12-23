Веселова Мария Агапиевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения10.02.1898
Дата смерти02.02.1948
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.02.1898
Отец: Зайцев Агапий
Мать: Зайцева Татьяна
Рождение ребёнка
06.12.1923
Рождение ребёнка
1926
Рождение ребёнка
1929
Рождение ребёнка
17.08.1930
Рождение ребёнка
13.10.1933
Рождение ребёнка
07.12.1937
Рождение ребёнка
15.08.1940
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
02.02.1948