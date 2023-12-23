Веселова Мария Агапиевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Веселова Мария Агапиевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

10.02.1898

Дата смерти

02.02.1948

Пол

Женский

Отец

Мать

Муж

1891 г.р.

Дети

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Добавил:

ЕВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.02.1898

Отец: Зайцев Агапий

Мать: Зайцева Татьяна

Рождение ребёнка
06.12.1923

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Веселов Александр Павлович

Рождение ребёнка
1926

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Веселов Александр Павлович

Рождение ребёнка
1929

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Веселов Александр Павлович

Рождение ребёнка
17.08.1930

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Веселов Александр Павлович

Рождение ребёнка
13.10.1933

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Веселов Александр Павлович

Рождение ребёнка
07.12.1937

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Веселов Александр Павлович

Рождение ребёнка
15.08.1940

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Веселов Александр Павлович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Веселов Александр Павлович

Смерть
02.02.1948
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