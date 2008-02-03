Лавровп Анна
Место рожденияНе указано
Дата рождения04.?.1920
Дата смерти03.02.2008
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
19.10.1900
Сын: Неизвестно Неизвестно Неизвестно
Отец ребёнка: Друмя Федор
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Неизвестно Неизвестно Неизвестно
Отец ребёнка: Друмя Федор
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Лавров евгений
Отец ребёнка: Друмя Федор
Смерть
03.02.2008