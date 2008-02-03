Лавровп Анна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лавровп Анна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

04.?.1920

Дата смерти

03.02.2008

Пол

Женский

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
19.10.1900

Сын: Неизвестно Неизвестно Неизвестно

Отец ребёнка: Друмя Федор

Рождение
04.?.1920

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Неизвестно Неизвестно Неизвестно

Отец ребёнка: Друмя Федор

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Лавров евгений

Отец ребёнка: Друмя Федор

Смерть
03.02.2008
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