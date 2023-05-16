Друмя Федор
Место рожденияНе указано
Дата рождения1927
Дата смерти13.12.1974
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
19.10.1900
Сын: Неизвестно Неизвестно Неизвестно
Мать ребёнка: Лавровп Анна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Неизвестно Неизвестно Неизвестно
Мать ребёнка: Лавровп Анна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Лавров евгений
Мать ребёнка: Лавровп Анна
Смерть
13.12.1974