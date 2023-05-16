Друмя Федор — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Друмя Федор

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1927

Дата смерти

13.12.1974

Пол

Мужской

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
19.10.1900

Сын: Неизвестно Неизвестно Неизвестно

Мать ребёнка: Лавровп Анна

Рождение
1927

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Неизвестно Неизвестно Неизвестно

Мать ребёнка: Лавровп Анна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Лавров евгений

Мать ребёнка: Лавровп Анна

Смерть
13.12.1974
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