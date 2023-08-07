Сухотина (Кисленская) АГРАФЕНА СТЕПАНОВНА
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1675
Сын: Сухотин ТИМОФЕЙ КИПРИАНОВИЧ
Отец ребёнка: Сухотин КИПРИАН СТЕПАНОВИЧ
Рождение ребёнка
1682
Сын: Сухотин МИХАИЛ КИПРИАНОВИЧ
Отец ребёнка: Сухотин КИПРИАН СТЕПАНОВИЧ
Рождение ребёнка
Около 1690
Сын: Сухотин ИВАН КИПРИАНОВИЧ(2-й)
Отец ребёнка: Сухотин КИПРИАН СТЕПАНОВИЧ
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно