Сухотина (Кисленская) АГРАФЕНА СТЕПАНОВНА — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сухотина (Кисленская) АГРАФЕНА СТЕПАНОВНА

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1675

Сын: Сухотин ТИМОФЕЙ КИПРИАНОВИЧ

Отец ребёнка: Сухотин КИПРИАН СТЕПАНОВИЧ

Рождение ребёнка
1682

Сын: Сухотин МИХАИЛ КИПРИАНОВИЧ

Отец ребёнка: Сухотин КИПРИАН СТЕПАНОВИЧ

Рождение ребёнка
Около 1690

Сын: Сухотин ИВАН КИПРИАНОВИЧ(2-й)

Отец ребёнка: Сухотин КИПРИАН СТЕПАНОВИЧ

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Сухотин КИПРИАН СТЕПАНОВИЧ

Смерть
Неизвестно
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