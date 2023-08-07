Сухотин КИПРИАН СТЕПАНОВИЧ — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сухотин КИПРИАН СТЕПАНОВИЧ

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

1714

Пол

Мужской

Добавил:

ИО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Сухотин СТЕПАН ДЕНИСОВИЧ

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1675

Сын: Сухотин ТИМОФЕЙ КИПРИАНОВИЧ

Мать ребёнка: Сухотина АГРАФЕНА СТЕПАНОВНА

Рождение ребёнка
1682

Сын: Сухотин МИХАИЛ КИПРИАНОВИЧ

Мать ребёнка: Сухотина АГРАФЕНА СТЕПАНОВНА

Рождение ребёнка
Около 1690

Сын: Сухотин ИВАН КИПРИАНОВИЧ(2-й)

Мать ребёнка: Сухотина АГРАФЕНА СТЕПАНОВНА

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Сухотина АГРАФЕНА СТЕПАНОВНА

Смерть
1714
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