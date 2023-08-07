Сухотин КИПРИАН СТЕПАНОВИЧ
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти1714
ПолМужской
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Сухотин СТЕПАН ДЕНИСОВИЧ
Рождение ребёнка
1675
Сын: Сухотин ТИМОФЕЙ КИПРИАНОВИЧ
Мать ребёнка: Сухотина АГРАФЕНА СТЕПАНОВНА
Рождение ребёнка
1682
Сын: Сухотин МИХАИЛ КИПРИАНОВИЧ
Мать ребёнка: Сухотина АГРАФЕНА СТЕПАНОВНА
Рождение ребёнка
Около 1690
Сын: Сухотин ИВАН КИПРИАНОВИЧ(2-й)
Мать ребёнка: Сухотина АГРАФЕНА СТЕПАНОВНА
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1714