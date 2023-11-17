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Новикова Февронья Тарасовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1840

Дата смерти

08.08.1867 ст.

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1842 г.р.

Дети

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1840

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
13.05.1866 ст.

Сын: Новиков Константин Матвеевич

Отец ребёнка: Новиков Матвей / Матфей Иванович

Рождествено, Переславский муниципальный район, Ярославская область
дата крещения - 14.05.1866 место рождения - село Рождествино Переславский уезд Владимирская губерния ФИО восприемников - того же села крестьянин Ефим Васильевич и вдова Мавра Ивановна Источник: ГАЯО ... Показать все
Бракосочетание
До 1866

Муж: Новиков Матвей / Матфей Иванович

Смерть
08.08.1867 ст.
Рождествено, Переславский муниципальный район, Ярославская область
погребение - 11.08.1867 место смерти - село Рождествино Переславский уезд Владимирская губерния возраст - 27 причина - от боли при рождении(?) Источник: ГАЯО Метрические книги церквей сел Переславско... Показать все
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