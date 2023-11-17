Новикова Февронья Тарасовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1840
Дата смерти08.08.1867 ст.
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
13.05.1866 ст.
Сын: Новиков Константин Матвеевич
Отец ребёнка: Новиков Матвей / Матфей Иванович
дата крещения - 14.05.1866 место рождения - село Рождествино Переславский уезд Владимирская губерния ФИО восприемников - того же села крестьянин Ефим Васильевич и вдова Мавра Ивановна Источник: ГАЯО ... Показать все
Бракосочетание
До 1866
Смерть
08.08.1867 ст.
погребение - 11.08.1867 место смерти - село Рождествино Переславский уезд Владимирская губерния возраст - 27 причина - от боли при рождении(?) Источник: ГАЯО Метрические книги церквей сел Переславско... Показать все