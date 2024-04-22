Новиков Константин Матвеевич
Место рождения
Дата рождения13.05.1866 ст.
Дата смерти03.07.1866 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Место
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Рождение
13.05.1866 ст.
дата крещения - 14.05.1866 место рождения - село Рождествино Переславский уезд Владимирская губерния ФИО восприемников - того же села крестьянин Ефим Васильевич и вдова Мавра Ивановна Источник: ГАЯО ... Показать все
Смерть
03.07.1866 ст.
место смерти - село Рождествино Переславский уезд Владимирская губерния причина - от кашля Источник: ГАЯО Метрические книги церквей сел Переславского уезда за 1866 год Фонд № 1550. Оп.1. Д. 62 Кол-во... Показать все