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Евдокия Елисеева

Место рождения

Куприно, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область

Дата рождения

1809 ст.

Дата смерти

22.08.1842 ст.

Пол

Женский

Добавил:

ИЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1809 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Куприно, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
22.10.1829 ст.

Сын: Степан Григорьев

Отец ребёнка: Григорий Федоров

Гришино, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
09.01.1832 ст.

Сын: Афанасий Григорьев

Отец ребёнка: Григорий Федоров

Гришино, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
05.11.1833 ст.

Сын: Максим Григорьев

Отец ребёнка: Григорий Федоров

Гришино, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
08.08.1838 ст.

Дочь: Наталья Григорьева

Отец ребёнка: Григорий Федоров

Гришино, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
28.07.1842 ст.

Сын: Матвей Григорьев

Отец ребёнка: Григорий Федоров

Гришино, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
28.07.1842 ст.

Дочь: Прасковья Григорьева

Отец ребёнка: Григорий Федоров

Гришино, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Григорий Федоров

Смерть
22.08.1842 ст.
Гришино, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
От родов
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