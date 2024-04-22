Евдокия Елисеева
Место рождения
Дата рождения1809 ст.
Дата смерти22.08.1842 ст.
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1809 ст.
Рождение ребёнка
22.10.1829 ст.
Сын: Степан Григорьев
Отец ребёнка: Григорий Федоров
Рождение ребёнка
09.01.1832 ст.
Сын: Афанасий Григорьев
Отец ребёнка: Григорий Федоров
Рождение ребёнка
05.11.1833 ст.
Сын: Максим Григорьев
Отец ребёнка: Григорий Федоров
Рождение ребёнка
08.08.1838 ст.
Дочь: Наталья Григорьева
Отец ребёнка: Григорий Федоров
Рождение ребёнка
28.07.1842 ст.
Сын: Матвей Григорьев
Отец ребёнка: Григорий Федоров
Рождение ребёнка
28.07.1842 ст.
Дочь: Прасковья Григорьева
Отец ребёнка: Григорий Федоров
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Григорий Федоров
Смерть
22.08.1842 ст.
От родов