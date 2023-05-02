Хардиков Сергей Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения14.11.1964
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.11.1964
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
24.10.1987
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Хардикова (Абрамочкина) Елена Леонидовна
Рождение ребёнка
10.10.1989
Мать ребёнка: Хардикова (Абрамочкина) Елена Леонидовна