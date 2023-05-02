Хардиков Сергей Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Хардиков Сергей Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

14.11.1964

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Скрыто настройками приватности
1989 г.р.

Добавил:

ИХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.11.1964

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
24.10.1987

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Хардикова (Абрамочкина) Елена Леонидовна

Рождение ребёнка
10.10.1989

Сын: Хардиков Павел Сергеевич

Мать ребёнка: Хардикова (Абрамочкина) Елена Леонидовна

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