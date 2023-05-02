Хардикова (Абрамочкина) Елена Леонидовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Хардикова (Абрамочкина) Елена Леонидовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

03.10.1967

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Скрыто настройками приватности
1989 г.р.

Добавил:

ИХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.10.1967

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
24.10.1987

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Хардиков Сергей Иванович

Рождение ребёнка
10.10.1989

Сын: Хардиков Павел Сергеевич

Отец ребёнка: Хардиков Сергей Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Хардиков Павел Сергеевна

Отец ребёнка: не указан