Хардикова (Абрамочкина) Елена Леонидовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения03.10.1967
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.10.1967
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
24.10.1987
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Хардиков Сергей Иванович
Рождение ребёнка
10.10.1989
Отец ребёнка: Хардиков Сергей Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: не указан