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Куртобашев Николай Филиппович

Место рождения

Мокроусово, Новокузнецкий муниципальный район, Кемеровская область

Дата рождения

10.08.1937

Дата смерти

09.12.2010

Пол

Мужской

Отец

Мать

Жена

Не указана

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

АД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.08.1937

Отец: Куртобашев Филипп Иванович

Мать: Куртобашева Мария Михайловна

Мокроусово, Новокузнецкий муниципальный район, Кемеровская область
Рождение ребёнка
04.10.1962

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Кильдишева Полина Николаевна

Развод
30.07.1975

Жена: Кильдишева Полина Николаевна

Новокузнецк, Новокузнецкий, Кемеровская область
Смерть
09.12.2010
Белово, Беловский, Кемеровская область
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