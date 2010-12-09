Куртобашев Николай Филиппович
Место рождения
Дата рождения10.08.1937
Дата смерти09.12.2010
ПолМужской
ЖенаНе указана
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.08.1937
Рождение ребёнка
04.10.1962
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Кильдишева Полина Николаевна
Развод
30.07.1975
Новокузнецк, Новокузнецкий, Кемеровская область
Смерть
09.12.2010
Белово, Беловский, Кемеровская область