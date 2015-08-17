Кильдишева (Филимонова) Полина Николаевна
Место рождения
Дата рождения28.09.1940
Дата смерти17.08.2015
ПолЖенский
МужНе указан
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.09.1940
Рождение ребёнка
04.10.1962
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Куртобашев Николай Филиппович
Развод
30.07.1975
Новокузнецк, Новокузнецкий, Кемеровская область
Смерть
17.08.2015
Костенково, Новокузнецкий муниципальный район, Кемеровская область