Кильдишева (Филимонова) Полина Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кильдишева (Филимонова) Полина Николаевна

Место рождения

Кутоново, Прокопьевский муниципальный район, Кемеровская область

Дата рождения

28.09.1940

Дата смерти

17.08.2015

Пол

Женский

Отец

Мать

Муж

Не указан

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

АД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.09.1940

Отец: Филимонов Николай Николаевич

Мать: Филимонова Марфа Федоровна

Кутоново, Прокопьевский муниципальный район, Кемеровская область
Рождение ребёнка
04.10.1962

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Куртобашев Николай Филиппович

Развод
30.07.1975

Муж: Куртобашев Николай Филиппович

Новокузнецк, Новокузнецкий, Кемеровская область
Смерть
17.08.2015
Костенково, Новокузнецкий муниципальный район, Кемеровская область
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