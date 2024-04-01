Чиянов Иван Крест. Д. Шелегиной, Красноярской Вол. Васильев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЧиянов Иван Крест. Д. Шелегиной, Красноярской Вол. Васильев

Чиянов Иван Крест. Д. Шелегиной, Красноярской Вол. Васильев

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1782

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1782

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1809

Сын: Чиянов Никита Иванов

Мать ребёнка: Чиянова 1 Жена

Рождение ребёнка
Около 1819

Сын: Чиянов Андрей Крест. Д. Шелегиной, Красноярской Вол. Иванов

Мать ребёнка: Чиянова 1 Жена

Бракосочетание
10.01.1847

Жена: Петрова 1, Щеглова 2, Чиянова 3 Евдокия Федорова

м. 64 вторым. ж. 55 третьим браком
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Чиянов Яков Иванов

Мать ребёнка: Чиянова 1 Жена

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Чиянова 1 Жена

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close