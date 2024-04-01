Чиянов Иван Крест. Д. Шелегиной, Красноярской Вол. Васильев
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1782
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Около 1809
Сын: Чиянов Никита Иванов
Мать ребёнка: Чиянова 1 Жена
Рождение ребёнка
Около 1819
Сын: Чиянов Андрей Крест. Д. Шелегиной, Красноярской Вол. Иванов
Мать ребёнка: Чиянова 1 Жена
Бракосочетание
10.01.1847
м. 64 вторым. ж. 55 третьим браком
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Чиянов Яков Иванов
Мать ребёнка: Чиянова 1 Жена
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Чиянова 1 Жена
Смерть
Неизвестно