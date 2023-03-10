Римская-Корсакова (Скарятина) Софья Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Римская-Корсакова (Скарятина) Софья Васильевна

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Место рождения

Russia

Дата рождения

15.09.1802

Дата смерти

30.08.1890

Пол

Женский

Добавил:

НО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.09.1802

Отец: Скарятин Василий Фёдорович

Мать: Скарятина крепостная крестьянка

Russia
Бракосочетание
1821

Муж: Римский-Корсаков Андрей Петрович

Рождение ребёнка
14.07.1822

Сын: Римский-Корсаков Воин Андреевич

Отец ребёнка: Римский-Корсаков Андрей Петрович

Орёл, город Орёл, Орловская область
Рождение ребёнка
18.03.1844

Сын: Римский-Корсаков Николай Андреевич

Отец ребёнка: Римский-Корсаков Андрей Петрович

Тихвин, Новгородская губерния
Работа или профессия
Неизвестно
получила дворянское воспитание, знала много иностранных языков, прекрасно играла на пианино, была глубоко религиозным человеком
Смерть
30.08.1890
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