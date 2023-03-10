Римская-Корсакова (Скарятина) Софья Васильевна
Место рожденияRussia
Дата рождения15.09.1802
Дата смерти30.08.1890
ПолЖенский
Отец
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.09.1802
Russia
Бракосочетание
1821
Рождение ребёнка
14.07.1822
Сын: Римский-Корсаков Воин Андреевич
Отец ребёнка: Римский-Корсаков Андрей Петрович
Орёл, город Орёл, Орловская область
Рождение ребёнка
18.03.1844
Сын: Римский-Корсаков Николай Андреевич
Отец ребёнка: Римский-Корсаков Андрей Петрович
Тихвин, Новгородская губерния
Работа или профессия
Неизвестно
получила дворянское воспитание, знала много иностранных языков, прекрасно играла на пианино, была глубоко религиозным человеком
Смерть
30.08.1890