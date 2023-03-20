Скарятина (Скарятина) крепостная крестьянка
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
15.09.1802
Дочь: Римская-Корсакова Софья Васильевна
Отец ребёнка: Скарятин Василий Фёдорович
Russia
Работа или профессия
Неизвестно
о ее жизни, кроме рождения дочери, ничего не известно