Скарятина (Скарятина) крепостная крестьянка — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Скарятина (Скарятина) крепостная крестьянка

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

НО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
15.09.1802

Дочь: Римская-Корсакова Софья Васильевна

Отец ребёнка: Скарятин Василий Фёдорович

Russia
Работа или профессия
Неизвестно
о ее жизни, кроме рождения дочери, ничего не известно
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