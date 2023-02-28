Сорокин Еремей Меркурьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сорокин Еремей Меркурьевич

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Место рождения

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

1790

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1790

Отец: Сорокин Меркурий Семенович

Мать: Сорокина Елена Маркеловна

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1815

Сын: Сорокин Василий Еремеевич

Мать ребёнка: Сорокина Акилина Михайловна

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1820

Дочь: Синицына Марфа Сорокина

Мать ребёнка: Сорокина Акилина Михайловна

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1824

Сын: Сорокин Григорий Еремеевич

Мать ребёнка: Сорокина Акилина Михайловна

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1829

Дочь: Фекла Еремеевна

Мать ребёнка: Сорокина Акилина Михайловна

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1833

Дочь: Наталья Еремеевна

Мать ребёнка: Сорокина Акилина Михайловна

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1835

Сын: Сорокин Илья Еремеевич

Мать ребёнка: Сорокина Акилина Михайловна

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
Неизвестно
Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
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