Сорокин Еремей Меркурьевич
Место рождения
Дата рождения1790
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1790
Рождение ребёнка
1815
Сын: Сорокин Василий Еремеевич
Мать ребёнка: Сорокина Акилина Михайловна
Рождение ребёнка
1820
Дочь: Синицына Марфа Сорокина
Мать ребёнка: Сорокина Акилина Михайловна
Рождение ребёнка
1824
Сын: Сорокин Григорий Еремеевич
Мать ребёнка: Сорокина Акилина Михайловна
Рождение ребёнка
1829
Дочь: Фекла Еремеевна
Мать ребёнка: Сорокина Акилина Михайловна
Рождение ребёнка
1833
Дочь: Наталья Еремеевна
Мать ребёнка: Сорокина Акилина Михайловна
Рождение ребёнка
1835
Мать ребёнка: Сорокина Акилина Михайловна
Смерть
Неизвестно