Сорокина Елена Маркеловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1758
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1775
Отец ребёнка: Сорокин Меркурий Семенович
Рождение ребёнка
1781
Сын: Сорокин Киприан Меркурьевич
Отец ребёнка: Сорокин Меркурий Семенович
Рождение ребёнка
1783
Отец ребёнка: Сорокин Меркурий Семенович
Рождение ребёнка
1786
Дочь: Мавра Меркурьевна
Отец ребёнка: Сорокин Меркурий Семенович
Рождение ребёнка
1790
Сын: Сорокин Еремей Меркурьевич
Отец ребёнка: Сорокин Меркурий Семенович
Рождение ребёнка
1792
Дочь: Евдокия Меркурьевна
Отец ребёнка: Сорокин Меркурий Семенович
Смерть
Неизвестно