Сорокина Елена Маркеловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сорокина Елена Маркеловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1758

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1758

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1775

Сын: Сорокин Петр Меркурьевич

Отец ребёнка: Сорокин Меркурий Семенович

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1781

Сын: Сорокин Киприан Меркурьевич

Отец ребёнка: Сорокин Меркурий Семенович

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1783

Сын: Сорокин Уар Меркурьевич

Отец ребёнка: Сорокин Меркурий Семенович

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1786

Дочь: Мавра Меркурьевна

Отец ребёнка: Сорокин Меркурий Семенович

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1790

Сын: Сорокин Еремей Меркурьевич

Отец ребёнка: Сорокин Меркурий Семенович

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1792

Дочь: Евдокия Меркурьевна

Отец ребёнка: Сорокин Меркурий Семенович

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
Неизвестно
Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
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