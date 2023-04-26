Сорокина Акилина Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сорокина Акилина Михайловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1795

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1795

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1815

Сын: Сорокин Василий Еремеевич

Отец ребёнка: Сорокин Еремей Меркурьевич

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1820

Дочь: Синицына Марфа Сорокина

Отец ребёнка: Сорокин Еремей Меркурьевич

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1824

Сын: Сорокин Григорий Еремеевич

Отец ребёнка: Сорокин Еремей Меркурьевич

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1829

Дочь: Фекла Еремеевна

Отец ребёнка: Сорокин Еремей Меркурьевич

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1833

Дочь: Наталья Еремеевна

Отец ребёнка: Сорокин Еремей Меркурьевич

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1835

Сын: Сорокин Илья Еремеевич

Отец ребёнка: Сорокин Еремей Меркурьевич

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
Неизвестно
Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
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