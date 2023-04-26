Сорокина Акилина Михайловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1795
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1815
Сын: Сорокин Василий Еремеевич
Отец ребёнка: Сорокин Еремей Меркурьевич
Рождение ребёнка
1820
Дочь: Синицына Марфа Сорокина
Отец ребёнка: Сорокин Еремей Меркурьевич
Рождение ребёнка
1824
Сын: Сорокин Григорий Еремеевич
Отец ребёнка: Сорокин Еремей Меркурьевич
Рождение ребёнка
1829
Дочь: Фекла Еремеевна
Отец ребёнка: Сорокин Еремей Меркурьевич
Рождение ребёнка
1833
Дочь: Наталья Еремеевна
Отец ребёнка: Сорокин Еремей Меркурьевич
Рождение ребёнка
1835
Отец ребёнка: Сорокин Еремей Меркурьевич
Смерть
Неизвестно