Борцова Анна Степановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Борцова Анна Степановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1810

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

RK
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1810

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1831

Сын: Борцов Анисим

Отец ребёнка: Борцов Ефрем

Рождение ребёнка
1833

Дочь: Акулина

Отец ребёнка: Борцов Ефрем

Рождение ребёнка
1838

Сын: Борцов Степан

Отец ребёнка: Борцов Ефрем

Рождение ребёнка
1841

Дочь: Дарья

Отец ребёнка: Борцов Ефрем

Смерть
Неизвестно
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