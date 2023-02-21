Борцова Анна Степановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1810
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1810
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1831
Сын: Борцов Анисим
Отец ребёнка: Борцов Ефрем
Рождение ребёнка
1833
Дочь: Акулина
Отец ребёнка: Борцов Ефрем
Рождение ребёнка
1838
Сын: Борцов Степан
Отец ребёнка: Борцов Ефрем
Рождение ребёнка
1841
Дочь: Дарья
Отец ребёнка: Борцов Ефрем
Смерть
Неизвестно