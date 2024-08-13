Перцева Елизавета Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Перцева Елизавета Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1835

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1830 г.р.

Дети

Добавил:

НЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1835

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Перцев Александр Дмитриевич

Рождение ребёнка
Около 1865

Сын: Перцев Василий Александрович

Отец ребёнка: Перцев Александр Дмитриевич

Леоново, Кубино-Озерский район, Северный край
Смерть
Неизвестно

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