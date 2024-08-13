Перцева Елизавета Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1835
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1835
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1865
Сын: Перцев Василий Александрович
Отец ребёнка: Перцев Александр Дмитриевич
Леоново, Кубино-Озерский район, Северный край
Смерть
Неизвестно