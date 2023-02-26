Алексей Сергеев
Место рождениясельцо Семёновское Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рождения1878
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1878
Отец: не указан
Мать: не указана
сельцо Семёновское Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
30.01.1898
Жена: Евдокия Иванова
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
05.09.1899
Сын: Михаил Алексеев
Мать ребёнка: Евдокия Иванова
д.Зятенки ( Еременки ) Бородинской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
Неизвестно