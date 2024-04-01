Чуклин Иван Андреев
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1731
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1731
Отец: Чуклин Андрей
Рождение ребёнка
Около 1762
Рождение ребёнка
Около 1766
Сын: Чуклин Илья Иванов
Мать ребёнка: Чуклина Мария Васильева
Рождение ребёнка
26.07.1772
Мать ребёнка: Чуклина Мария Васильева
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Чуклина Мария Васильева
г. Тюмени, Д. зырянской крестьянская дочь
Смерть
Неизвестно