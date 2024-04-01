Чуклина (Паклина) Мария Васильева
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1731
Дата смерти1784
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Около 1762
Сын: Чуклин Филип Крест Д. Долматовой, Афонькинской Вол Иванов
Отец ребёнка: Чуклин Иван Андреев
Рождение ребёнка
Около 1766
Сын: Чуклин Илья Иванов
Отец ребёнка: Чуклин Иван Андреев
Рождение ребёнка
26.07.1772
Отец ребёнка: Чуклин Иван Андреев
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Чуклин Иван Андреев
г. Тюмени, Д. зырянской крестьянская дочь
Смерть
1784