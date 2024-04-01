Чуклина (Паклина) Мария Васильева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чуклина (Паклина) Мария Васильева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1731

Дата смерти

1784

Пол

Женский

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1731

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1762

Сын: Чуклин Филип Крест Д. Долматовой, Афонькинской Вол Иванов

Отец ребёнка: Чуклин Иван Андреев

Рождение ребёнка
Около 1766

Сын: Чуклин Илья Иванов

Отец ребёнка: Чуклин Иван Андреев

Рождение ребёнка
26.07.1772

Сын: Чуклин Ермолай Иванов

Отец ребёнка: Чуклин Иван Андреев

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Чуклин Иван Андреев

г. Тюмени, Д. зырянской крестьянская дочь
Смерть
1784
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