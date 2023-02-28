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Двойных Семен Иванович

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Место рождения

Ивановское, Рыльский муниципальный район, Курская область

Дата рождения

1741

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1741

Отец: не указан

Мать: не указана

Ивановское, Рыльский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1766

Сын: Двойных Кузьма Семенович

Мать ребёнка: Двойных Евдокия Герасимовна

Ивановское, Рыльский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1769

Сын: Двойных Федор Семенович

Мать ребёнка: Двойных Евдокия Герасимовна

Ивановское, Рыльский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1771

Сын: Двойных Иван Семенович

Мать ребёнка: Двойных Евдокия Герасимовна

Ивановское, Рыльский муниципальный район, Курская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Двойных Евдокия Герасимовна

Смерть
Неизвестно
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