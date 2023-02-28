Двойных Семен Иванович
Место рождения
Дата рождения1741
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1741
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1766
Мать ребёнка: Двойных Евдокия Герасимовна
Рождение ребёнка
1769
Мать ребёнка: Двойных Евдокия Герасимовна
Рождение ребёнка
1771
Мать ребёнка: Двойных Евдокия Герасимовна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно