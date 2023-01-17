Двойных (Толкачева) Евдокия Герасимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Двойных (Толкачева) Евдокия Герасимовна

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Место рождения

Степановка, Рыльский муниципальный район, Курская область

Дата рождения

1725

Дата смерти

1794

Пол

Женский

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1725

Отец: Толкачев Герасим Григорьевич

Мать: не указана

Степановка, Рыльский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1766

Сын: Двойных Кузьма Семенович

Отец ребёнка: Двойных Семен Иванович

Ивановское, Рыльский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1769

Сын: Двойных Федор Семенович

Отец ребёнка: Двойных Семен Иванович

Ивановское, Рыльский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1771

Сын: Двойных Иван Семенович

Отец ребёнка: Двойных Семен Иванович

Ивановское, Рыльский муниципальный район, Курская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Двойных Семен Иванович

Смерть
1794
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