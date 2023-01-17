Двойных (Толкачева) Евдокия Герасимовна
Место рождения
Дата рождения1725
Дата смерти1794
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1725
Отец: Толкачев Герасим Григорьевич
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1766
Отец ребёнка: Двойных Семен Иванович
Рождение ребёнка
1769
Отец ребёнка: Двойных Семен Иванович
Рождение ребёнка
1771
Отец ребёнка: Двойных Семен Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1794