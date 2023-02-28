Петухов Александр (Егорович)
Место рождения
Дата рождения30.08.1901
Дата смерти20.06.1949
ПолМужской
МатьНе указана
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.08.1901
Отец: Петухов Георгий (Егор)
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Римма
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Римма
Смерть
20.06.1949
Причина смерти: Болезнь
Похороны
Неизвестно