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Петухов Александр (Егорович)

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Место рождения

Дмыничи, Монастырщинский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

30.08.1901

Дата смерти

20.06.1949

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Жена

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ДД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.08.1901

Отец: Петухов Георгий (Егор)

Мать: не указана

Дмыничи, Монастырщинский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Римма

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Римма

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Смерть
20.06.1949
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Причина смерти: Болезнь
Похороны
Неизвестно
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
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