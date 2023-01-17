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Петухов Георгий (Егор)

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Место рождения

Марково, Спас-Деменский муниципальный район, Калужская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Не указана

Дети

Добавил:

ДД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Марково, Спас-Деменский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
Около 1890

Сын: Петухов Яков (Егорович)

Мать ребёнка: не указана

Марково, Спас-Деменский муниципальный район, Калужская область
Калужская обл., Спас-Деменский р-н, д. Макарово; Смоленская обл., Спас-Деменский р-н, Чупляевский с/с, д. Марково
Рождение ребёнка
30.08.1901

Сын: Петухов Александр (Егорович)

Мать ребёнка: не указана

Дмыничи, Монастырщинский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1906

Сын: Петухов Илья Георгиевич

Мать ребёнка: не указана

Марково, Спас-Деменский муниципальный район, Калужская область
Калужская обл., Спас-Деменский р-н, д. Морково; Смоленская обл., Спас-Деменский р-н, Чупляевский с/с, д. Марково
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

Смерть
Неизвестно
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