Петухов Георгий (Егор)
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ЖенаНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1890
Мать ребёнка: не указана
Калужская обл., Спас-Деменский р-н, д. Макарово; Смоленская обл., Спас-Деменский р-н, Чупляевский с/с, д. Марково
Рождение ребёнка
30.08.1901
Сын: Петухов Александр (Егорович)
Мать ребёнка: не указана
Дмыничи, Монастырщинский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1906
Мать ребёнка: не указана
Калужская обл., Спас-Деменский р-н, д. Морково; Смоленская обл., Спас-Деменский р-н, Чупляевский с/с, д. Марково
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: не указана
Смерть
Неизвестно