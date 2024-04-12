Ивченко Марфа Ильинична
Место рождения
Дата рождения1892
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1892
Рождение ребёнка
22.03.1913
Сын: Ивченко Михаил Александрович
Отец ребёнка: Ивченко Александр Михайлович
Рождение ребёнка
23.05.1914
Сын: Ивченко Семен Александрович
Отец ребёнка: Ивченко Александр Михайлович
Рождение ребёнка
19.12.1920
Дочь: Анастасия Александровна
Отец ребёнка: Ивченко Александр Михайлович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно