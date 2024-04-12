Ивченко Марфа Ильинична — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиИвченко Марфа Ильинична

Ивченко Марфа Ильинична

Место рождения

Кривая Лука

Дата рождения

1892

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1892

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
22.03.1913

Сын: Ивченко Михаил Александрович

Отец ребёнка: Ивченко Александр Михайлович

Рождение ребёнка
23.05.1914

Сын: Ивченко Семен Александрович

Отец ребёнка: Ивченко Александр Михайлович

Рождение ребёнка
19.12.1920

Дочь: Анастасия Александровна

Отец ребёнка: Ивченко Александр Михайлович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ивченко Александр Михайлович

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close