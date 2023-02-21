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Куликова Елена Федоровна

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Место рождения

Рыбинский уезд, Ярославская губерния

Дата рождения

Вычислено 1757

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Вычислено 1756 г.р.

Дети

Добавил:

МП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1757

Отец: не указан

Мать: не указана

Рыбинский уезд, Ярославская губерния
Рождение ребёнка
01.06.1785 ст.

Сын: Куликов Митрофан Дмитриевич

Отец ребёнка: Куликов Дмитрий Сидорович

Драчево, Рыбинский муниципальный район, Ярославская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Куликов Дмитрий Сидорович

Смерть
Неизвестно
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