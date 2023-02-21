Куликова Елена Федоровна
Место рожденияРыбинский уезд, Ярославская губерния
Дата рожденияВычислено 1757
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
Вычислено 1757
Отец: не указан
Мать: не указана
Рыбинский уезд, Ярославская губерния
Рождение ребёнка
01.06.1785 ст.
Сын: Куликов Митрофан Дмитриевич
Отец ребёнка: Куликов Дмитрий Сидорович
Драчево, Рыбинский муниципальный район, Ярославская область
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно