Когтев Михаил Никифорович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
23.10.1855 ст.
Сын: Гусев (гуськов) Авраам (Абрам) Михайлович
Мать ребёнка: Когтева Татьяна Иосифовна
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
Крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно