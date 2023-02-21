Когтев Михаил Никифорович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Когтев Михаил Никифорович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
23.10.1855 ст.

Сын: Гусев (гуськов) Авраам (Абрам) Михайлович

Мать ребёнка: Когтева Татьяна Иосифовна

Аксеново, Касимовский муниципальный район, Рязанская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Когтева Татьяна Иосифовна

Аксеново, Касимовский муниципальный район, Рязанская область
Работа или профессия
Неизвестно
Крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Аксеново, Касимовский муниципальный район, Рязанская область
Смерть
Неизвестно
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