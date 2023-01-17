Гусев (Гуськов) Авраам (Абрам) Михайлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гусев (Гуськов) Авраам (Абрам) Михайлович

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Место рождения

Аксеново, Касимовский муниципальный район, Рязанская область

Дата рождения

23.10.1855 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.10.1855 ст.

Отец: Когтев Михаил Никифорович

Мать: Когтева Татьяна Иосифовна

Аксеново, Касимовский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
23.03.1885 ст.

Дочь: Чупрякова Мария Авраамовна

Мать ребёнка: Гусева (гуськова) Анна Ивановна

Бракосочетание
28.10.1973 ст.

Жена: Гусева (гуськова) Анна Ивановна

Аксеново, Касимовский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Пелагея Авраамовна

Мать ребёнка: Гусева (гуськова) Анна Ивановна

Работа или профессия
Неизвестно
Крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Аксеново, Касимовский муниципальный район, Рязанская область
Смерть
Неизвестно
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