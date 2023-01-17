Гусев (Гуськов) Авраам (Абрам) Михайлович
Место рождения
Дата рождения23.10.1855 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Жена
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.10.1855 ст.
Рождение ребёнка
23.03.1885 ст.
Дочь: Чупрякова Мария Авраамовна
Мать ребёнка: Гусева (гуськова) Анна Ивановна
Бракосочетание
28.10.1973 ст.
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Пелагея Авраамовна
Мать ребёнка: Гусева (гуськова) Анна Ивановна
Работа или профессия
Неизвестно
Крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно