Лебедева (Смирнова) Руфина Захаровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лебедева (Смирнова) Руфина Захаровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

23.07.1931

Дата смерти

11.02.2015

Пол

Женский

Добавил:

ИК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.07.1931

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
23.05.1957

Сын: Лебедев Сергей Владимирович

Отец ребёнка: Лебедев Владимир Николаевич

Рождение ребёнка
29.09.1960

Дочь: Зиновьева Любовь Владимировна

Отец ребёнка: Лебедев Владимир Николаевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Лебедев Владимир Николаевич

Смерть
11.02.2015
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