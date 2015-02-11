Лебедева (Смирнова) Руфина Захаровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения23.07.1931
Дата смерти11.02.2015
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.07.1931
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
23.05.1957
Сын: Лебедев Сергей Владимирович
Отец ребёнка: Лебедев Владимир Николаевич
Рождение ребёнка
29.09.1960
Дочь: Зиновьева Любовь Владимировна
Отец ребёнка: Лебедев Владимир Николаевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
11.02.2015