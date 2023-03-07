Кедров Михаил Сергеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кедров Михаил Сергеевич

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Место рождения

Москва, город федерального значения Москва

Дата рождения

12.02.1878

Дата смерти

28.10.1941

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Жена

1877 г.р.
Скрыто настройками приватности

Дети

Добавил:

НО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.02.1878

Отец: Кедров Серей

Мать: не указана

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
27.11.1903

Сын: Кедров Бонифатий Михайлович

Мать ребёнка: Кедрова Ольга Августовна

Россия, г. Ярославль
Рождение ребёнка
1905

Сын: Кедров Юрий Михайлович

Мать ребёнка: Кедрова Ольга Августовна

Рождение ребёнка
1908

Сын: Кедров Игорь Михайлович

Мать ребёнка: Кедрова Ольга Августовна

Yaroslavl, Yaroslavl Oblast, Russia
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кедрова Ольга Августовна

Работа или профессия
Неизвестно
советский партийный деятель, чекист
Образование
Неизвестно
Moscow State University
Смерть
28.10.1941
СССР, Куйбышевская область, пос. Барбош
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