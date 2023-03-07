Кедров Михаил Сергеевич
Место рождения
Дата рождения12.02.1878
Дата смерти28.10.1941
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Скрыто настройками приватности
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.02.1878
Отец: Кедров Серей
Мать: не указана
Рождение ребёнка
27.11.1903
Сын: Кедров Бонифатий Михайлович
Мать ребёнка: Кедрова Ольга Августовна
Россия, г. Ярославль
Рождение ребёнка
1905
Мать ребёнка: Кедрова Ольга Августовна
Рождение ребёнка
1908
Мать ребёнка: Кедрова Ольга Августовна
Yaroslavl, Yaroslavl Oblast, Russia
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Кедрова Ольга Августовна
Работа или профессия
Неизвестно
советский партийный деятель, чекист
Образование
Неизвестно
Moscow State University
Смерть
28.10.1941
СССР, Куйбышевская область, пос. Барбош