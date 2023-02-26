Ташкова Анна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ташкова Анна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1818

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1818

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1824

Дочь: Ефросиния Гаврилова

Отец ребёнка: Ташков Гавриил Михайлов

Лобаново, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1828

Дочь: Акилина Гаврилова

Отец ребёнка: Ташков Гавриил Михайлов

Лобаново, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1833

Сын: Ташков Василий Гаврилов

Отец ребёнка: Ташков Гавриил Михайлов

Лобаново, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1841

Дочь: Елена Гаврилова

Отец ребёнка: Ташков Гавриил Михайлов

Лобаново, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ташков Гавриил Михайлов

Смерть
Неизвестно
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