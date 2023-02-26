Ташкова Анна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1818
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1818
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1824
Дочь: Ефросиния Гаврилова
Отец ребёнка: Ташков Гавриил Михайлов
Рождение ребёнка
1828
Дочь: Акилина Гаврилова
Отец ребёнка: Ташков Гавриил Михайлов
Рождение ребёнка
1833
Отец ребёнка: Ташков Гавриил Михайлов
Рождение ребёнка
1841
Дочь: Елена Гаврилова
Отец ребёнка: Ташков Гавриил Михайлов
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно