Берсенёва (Кутнякова) Мария Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Берсенёва (Кутнякова) Мария Васильевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

17.02.1922

Дата смерти

04.09.2001

Пол

Женский

Добавил:

OZ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.02.1922

Отец: Кутняков Василий Петрович

Мать: Кутнякова Анна Афанасьевна

Бракосочетание
1943

Муж: Берсенёв Василий Харитонович

Рождение ребёнка
1944

Сын: Берсенёв Анатолий Васильевич

Отец ребёнка: Берсенёв Василий Харитонович

Рождение ребёнка
15.02.1945

Дочь: Дубровина София Васильевна

Отец ребёнка: Берсенёв Василий Харитонович

Рождение ребёнка
Около 1946

Дочь: Берсенёва Светлана Васильевна

Отец ребёнка: Берсенёв Василий Харитонович

Рождение ребёнка
Около 1946

Дочь: Берсенёва Серафима Васильевна

Отец ребёнка: Берсенёв Василий Харитонович

Рождение ребёнка
11.07.1948

Дочь: Донец Галина Васильевна

Отец ребёнка: Берсенёв Василий Харитонович

Рождение ребёнка
19.08.1950

Сын: Берсенёв Петр Васильевич

Отец ребёнка: Берсенёв Василий Харитонович

Смерть
04.09.2001
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