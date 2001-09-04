Берсенёва (Кутнякова) Мария Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения17.02.1922
Дата смерти04.09.2001
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.02.1922
Бракосочетание
1943
Рождение ребёнка
1944
Сын: Берсенёв Анатолий Васильевич
Отец ребёнка: Берсенёв Василий Харитонович
Рождение ребёнка
15.02.1945
Дочь: Дубровина София Васильевна
Отец ребёнка: Берсенёв Василий Харитонович
Рождение ребёнка
Около 1946
Дочь: Берсенёва Светлана Васильевна
Отец ребёнка: Берсенёв Василий Харитонович
Рождение ребёнка
Около 1946
Дочь: Берсенёва Серафима Васильевна
Отец ребёнка: Берсенёв Василий Харитонович
Рождение ребёнка
11.07.1948
Дочь: Донец Галина Васильевна
Отец ребёнка: Берсенёв Василий Харитонович
Рождение ребёнка
19.08.1950
Отец ребёнка: Берсенёв Василий Харитонович
Смерть
04.09.2001