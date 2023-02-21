Кутнякова (Хурсанова) Анна Афанасьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кутнякова (Хурсанова) Анна Афанасьевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1904 ст.

Дата смерти

1976

Пол

Женский

Добавил:

OZ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1904 ст.

Отец: Хурсанов Афанасий

Мать: Хурсанова Александра Никифоровна

Бракосочетание
1920

Муж: Кутняков Василий Петрович

Рождение ребёнка
1921

Сын: Кутняков Александр Васильевич

Отец ребёнка: Кутняков Василий Петрович

Рождение ребёнка
1921

Сын: Кутняков Александр Васильевич

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
17.02.1922

Дочь: Берсенёва Мария Васильевна

Отец ребёнка: Кутняков Василий Петрович

Рождение ребёнка
1924

Дочь: Кутнякова Наталья Васильевна

Отец ребёнка: Кутняков Василий Петрович

Рождение ребёнка
17.02.1928

Дочь: Кутнякова Татьяна Васильевна

Отец ребёнка: Кутняков Василий Петрович

Рождение ребёнка
1930

Сын: Кутняков Николай Васильевич

Отец ребёнка: Кутняков Василий Петрович

Рождение ребёнка
1934

Дочь: Кутнякова Надежда Васильевна

Отец ребёнка: Кутняков Василий Петрович

Смерть
1976
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