Кутнякова (Хурсанова) Анна Афанасьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1904 ст.
Дата смерти1976
ПолЖенский
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1904 ст.
Отец: Хурсанов Афанасий
Бракосочетание
1920
Рождение ребёнка
1921
Сын: Кутняков Александр Васильевич
Отец ребёнка: Кутняков Василий Петрович
Рождение ребёнка
1921
Сын: Кутняков Александр Васильевич
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
17.02.1922
Дочь: Берсенёва Мария Васильевна
Отец ребёнка: Кутняков Василий Петрович
Рождение ребёнка
1924
Дочь: Кутнякова Наталья Васильевна
Отец ребёнка: Кутняков Василий Петрович
Рождение ребёнка
17.02.1928
Дочь: Кутнякова Татьяна Васильевна
Отец ребёнка: Кутняков Василий Петрович
Рождение ребёнка
1930
Сын: Кутняков Николай Васильевич
Отец ребёнка: Кутняков Василий Петрович
Рождение ребёнка
1934
Дочь: Кутнякова Надежда Васильевна
Отец ребёнка: Кутняков Василий Петрович
Смерть
1976