Левша Александр Валентинович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Левша Александр Валентинович

Место рождения

Москва, город федерального значения Москва

Дата рождения

24.05.1970

Дата смерти

?.04.2008

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

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Дети

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Добавил:

ММ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.05.1970

Отец: не указан

Мать: не указана

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
10.08.2001

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Москва, город федерального значения Москва
Бракосочетание
2007

Жена: скрыто настройками приватности

Москва, город федерального значения Москва
Смерть
?.04.2008
Москва, город федерального значения Москва
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