Левша Александр Валентинович
Место рождения
Дата рождения24.05.1970
Дата смерти?.04.2008
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.05.1970
Рождение ребёнка
10.08.2001
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
2007
Жена: скрыто настройками приватности
Смерть
?.04.2008