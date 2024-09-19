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Петров Степан Георгиевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1757

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1757

Отец: Петров Георгий Степанович

Мать: Петрова Марина Петровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Петрова Надежда Алексеевна

Рождение ребёнка
1778

Дочь: (Петрова) Степанида Степановна

Мать ребёнка: Петрова Надежда Алексеевна

Белово, Варгашинский муниципальный район, Курганская область
Рождение ребёнка
1786

Дочь: (Петрова) Мария Степановна

Мать ребёнка: Петрова Надежда Алексеевна

Белово, Варгашинский муниципальный район, Курганская область
Смерть
Неизвестно

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