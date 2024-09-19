Петрова Марина Петровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиДо 1787
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Петрова Ирина Георгиевна
Отец ребёнка: Петров Георгий Степанович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Петрова) Дарья Георгиевна
Отец ребёнка: Петров Георгий Степанович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Петров Георгий Степанович
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1753
Сын: Петров Тимофей Георгиевич
Отец ребёнка: Петров Георгий Степанович
Рождение ребёнка
Около 1757
Отец ребёнка: Петров Георгий Степанович
Рождение ребёнка
1767
Дочь: (Петрова) Матрона Георгиевна
Отец ребёнка: Петров Георгий Степанович
Рождение ребёнка
1769
Отец ребёнка: Петров Георгий Степанович
Смерть
До 1787