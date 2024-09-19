Петрова Марина Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Петрова Марина Петровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

До 1787

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Петрова Ирина Георгиевна

Отец ребёнка: Петров Георгий Степанович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Петрова) Дарья Георгиевна

Отец ребёнка: Петров Георгий Степанович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Петров Никита Георгиевич

Отец ребёнка: Петров Георгий Степанович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Петров Георгий Степанович

Рождение ребёнка
Около 1753

Сын: Петров Тимофей Георгиевич

Отец ребёнка: Петров Георгий Степанович

Рождение ребёнка
Около 1757

Сын: Петров Степан Георгиевич

Отец ребёнка: Петров Георгий Степанович

Рождение ребёнка
1767

Дочь: (Петрова) Матрона Георгиевна

Отец ребёнка: Петров Георгий Степанович

Рождение ребёнка
1769

Сын: Петров Петр Георгиевич

Отец ребёнка: Петров Георгий Степанович

Смерть
До 1787

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