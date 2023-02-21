Пыкша Анна Осиповна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПыкша Анна Осиповна

Пыкша Анна Осиповна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЛН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
30.05.1916

Сын: Пыкша Степан Николаевич

Отец ребёнка: Пыкша Николай Игнатьевич

Новый Двор, Минский район, Минская область
Рождение ребёнка
10.02.1923

Дочь: Зернятко Евгения Николаевна

Отец ребёнка: Пыкша Николай Игнатьевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Пыкша Василий Николаевич

Отец ребёнка: Пыкша Николай Игнатьевич

Новый Двор, Минский район, Минская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Пыкша Вера Николаевна

Отец ребёнка: Пыкша Николай Игнатьевич

Смерть
Неизвестно
Новый Двор, Минский район, Минская область
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