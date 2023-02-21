Пыкша Анна Осиповна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
30.05.1916
Отец ребёнка: Пыкша Николай Игнатьевич
Рождение ребёнка
10.02.1923
Дочь: Зернятко Евгения Николаевна
Отец ребёнка: Пыкша Николай Игнатьевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Пыкша Николай Игнатьевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Пыкша Вера Николаевна
Отец ребёнка: Пыкша Николай Игнатьевич
Смерть
Неизвестно