деревня Новый Двор, деревня Новый Двор, Минский район, Минская область (на 2021) — Familio

Новый Двор

Минский район, Минская область (на 2021)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Минская губерния, Минский уезд, Старосельская волость
66. Новый Двор, село бывшее владельческое, при реке Птиче, дворов 18, жителей 118, церковь православная

Результаты переписи населения в Белоруссии 2009 года

Населённый пунктНаселение
Минская область, Минский район, Щомыслицкий сельсовет
д Новый Двор53

Населённые пункты Республики Беларусь по данным государственного земельного кадастра (2021 год)

НазваниеЗданий
Минская область, Минский район, Щомыслицкий сельсовет
д. Новый Двор63
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