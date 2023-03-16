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Клименко Иван Иванович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1830

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1830

Отец: Клименко Иван Максимович

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1851

Сын: Клименко Артем Иванович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1852

Дочь: Клименко Долма Ивановна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1853

Сын: Клименко Ермолай Иванович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1854

Дочь: Клименко Агафья Ивановна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1857

Сын: Клименко Андрей Иванович

Мать ребёнка: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Аксенья Никитична

Смерть
Неизвестно
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