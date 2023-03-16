Клименко Иван Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1830
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1830
Отец: Клименко Иван Максимович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1851
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1852
Дочь: Клименко Долма Ивановна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1853
Сын: Клименко Ермолай Иванович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1854
Дочь: Клименко Агафья Ивановна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1857
Мать ребёнка: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Аксенья Никитична
Смерть
Неизвестно