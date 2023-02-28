Бычков Иван Матвеевич
Место рождения
Дата рождения04.01.1891 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.01.1891 ст.
Отец: Бычков Матвей Абрамович
Мать: Бычкова Мария Ильинична
Бракосочетание
07.02.1911 ст.
Спас-Заулок, Клин, Московская область
Рождение ребёнка
14.11.1911 ст.
Мать ребёнка: Бычкова Екатерина Ивановна
Рождение ребёнка
01.04.1914 ст.
Дочь: Бычкова Вера Ивановна
Мать ребёнка: Бычкова Екатерина Ивановна
Рождение ребёнка
06.11.1917 ст.
Мать ребёнка: Бычкова Екатерина Ивановна
Смерть
Неизвестно