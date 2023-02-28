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Бычков Иван Матвеевич

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Место рождения

Вельмогово, Клин, Московская область

Дата рождения

04.01.1891 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.01.1891 ст.

Отец: Бычков Матвей Абрамович

Мать: Бычкова Мария Ильинична

Вельмогово, Клин, Московская область
Бракосочетание
07.02.1911 ст.

Жена: Бычкова Екатерина Ивановна

Спас-Заулок, Клин, Московская область
Рождение ребёнка
14.11.1911 ст.

Сын: Бычков Николай Иванович

Мать ребёнка: Бычкова Екатерина Ивановна

Вельмогово, Клин, Московская область
Рождение ребёнка
01.04.1914 ст.

Дочь: Бычкова Вера Ивановна

Мать ребёнка: Бычкова Екатерина Ивановна

Вельмогово, Клин, Московская область
Рождение ребёнка
06.11.1917 ст.

Сын: Бычков Михаил Иванович

Мать ребёнка: Бычкова Екатерина Ивановна

Вельмогово, Клин, Московская область
Смерть
Неизвестно
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